Bayern dobil nemški dvoboj, zmaga tudi Barcelone in Liverpoola

Ljubljana, 5. marca - Nogometaši Bayern Münchna, Barcelone in Liverpoola so slavili na prvih tekmah osmine finala elitne lige prvakov. Bavarci so premagali Bayer Leverkusen s 3:0, Barcelona je bila boljša od Benfice z 1:0, Liverpool pa od PSG z enakim rezultatom. Že pred tem je milanski Inter premagal Feyenoord z 2:0.