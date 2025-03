Pregled - svet, 5. 3. (sreda)

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je v torkovem govoru v kongresu ZDA napovedal začetek zlate dobe Amerike ter nizal in hvalil svoje dosedanje ukrepe. Napovedal je prevzem Panamskega prekopa in omenil pismo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, da je pripravljen na mirovna pogajanja. Med drugim je naznanil gradnjo protiraketnega ščita nad ZDA in za 2. april napovedal začetek veljave vzajemnih carin z vsemi državami sveta.

KIJEV/WASHINGTON - Predstavniki Ukrajine in ZDA so začeli priprave na novo srečanje, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, potem ko je izrazil pripravljenost sesti za pogajalsko mizo in se pogovarjati o miru v Ukrajini pod vodstvom predsednika ZDA Donalda Trumpa. Dodal je, da sta se glede priprav na novo srečanje delegacij Ukrajine in ZDA dogovorila vodja njegovega kabineta Andrij Jermak in svetovalec za nacionalno varnost ZDA Mike Waltz. ZDA so sicer pred tem nehale deliti obveščevalne podatke z Ukrajino, sta potrdila Waltz in direktor ameriške obveščevalne agencije Cia John Ratcliffe.

MOSKVA/MINSK - Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je pripravljenost ukrajinskega predsednika Volodmirja Zelenskega na mirovne pogovore z Rusijo označil za pozitiven pristop. Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko pa je ponudil, da bi njegova država gostila pogajanja o končanju vojne v Ukrajini na ravni predsednikov ZDA, Rusije in Ukrajine. V Kremlju so idejo pozdravili, rekoč da je Minsk najboljši kraj za pogajanja o Ukrajini.

PEKING - Kitajska bo sredstva za obrambo letos povečala za 7,2 odstotka, enako kot lani, so ob začetku letnega zasedanja nacionalnega ljudskega kongresa sporočili v Pekingu. Kitajska sredstva zvišuje zaradi posodabljanja oboroženih sil in poglabljanja strateške konkurence z ZDA. Kitajska ima drugi največji vojaški proračun na svetu, a precej zaostaja za ZDA. Izdatki Kitajske za vojsko že desetletja naraščajo, večinoma v skladu z gospodarsko rastjo.

KAIRO - Načrt egiptovskih oblasti za obnovo Gaze, ki so ga v torek na izrednem vrhu podprli voditelji držav Arabske lige ter visoka predstavnika EU in ZN, predvideva, da bo obnova v prihodnjih petih letih stala približno 53 milijard ameriških dolarjev. Palestinska uprava in gibanje Hamas sta pozdravila načrt arabskih držav. Zavrnili pa so ga tako v ZDA kot v Izraelu, kjer vztrajajo pri ideji predsednika ZDA Donalda Trumpa o ameriškem prevzemu upravljanja Gaze.

NEW YORK/PARIZ/LONDON/PRETORIA - Peterica evropskih članic Varnostnega sveta ZN - Francija, Velika Britanija, Grčija, Slovenija in Danska - je v skupni izjavi pozvala Izrael, naj omogoči neovirano dostavo humanitarne pomoči v Gazo. Podoben poziv so v skupni izjavi pred tem na Izrael naslovile Velika Britanija, Francija in Nemčija, medtem ko je Južna Afrika očitala izraelskim oblastem, da s preprečevanjem dobav hrane v Gazo izkoriščajo lakoto kot orožje v vojni.

NEW YORK/NUUK/KOEBENHAVN - Veleposlanica Danske pri ZN Christina Markus Lassen na novinarski konferenci ob prevzemu predsedovanja Varnostnemu svetu ZN v marcu ni izključila možnosti neodvisnosti Grenlandije. Danska je pred tem zavrnila ponovne izjave ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je napovedal, da bodo ZDA "tako ali drugače" prevzele Grenlandijo. Premier Grenlandije Mute Egede pa je poudaril, da si Grenlandci ne želijo biti niti Američani niti Danci.

PANAMA - Panamski predsednik Jose Raul Mulino je ameriškega kolega Donalda Trumpa obtožil, da "ponovno laže" o tem, da bodo ZDA prevzele Panamski prekop. Mulino se je s tem odzval na torkove izjave predsednika ZDA v nagovoru v ameriškem kongresu. Ameriški konzorcij pod vodstvom investicijskega podjetja BlackRock naj bi medtem že kupil večinski delež v holdingu, ki med drugim obvladuje pristanišči Balboa in Cristobal na obeh straneh Panamskega prekopa.

BEOGRAD - Srbska narodna skupščina je ob poostrenih varnostnih ukrepih nadaljevala zasedanje, ki so ga v torek zaznamovali nasilni izgredi in lažna grožnja z bombo. Razprava je potekala brez incidentov, a tudi brez opozicije, ki je obenem sprejela odgovornost za svoja dejanja. Opozicijski poslanci so v torek zahtevali, da z dnevnega reda umaknejo vse točke - razen tistih, ki zadevajo izpolnitev zahtev študentskih protestnikov. Poslanci iz koalicije vladajočih strank so temu nasprotovali, na kar je opozicija odgovorila tudi z uporabo pirotehničnih sredstev.

SARAJEVO/NEW YORK - Rusija je zahtevala izredno zasedanje Varnostnega sveta ZN o razmerah v Bosni in Hercegovini, vendar bo namesto tega v Varnostnem svetu ZN v četrtek potekal le posvet za zaprtimi vrati. Politične razmere v državi so se zaostrile po obsodbi predsednika entitete BiH Republike Srbske Milorada Dodika, ki je drevi podpisal več spornih zakonov o prepovedi delovanja pravosodnih in varnostnih institucij BiH na območju Republike Srbske.

BRUSELJ - Notranji ministri članic EU so na zasedanju v Bruslju potrdili postopen zagon novega elektronskega sistema za vstop in izstop državljanov iz tretjih držav na zunanjih mejah EU (EES). S postopno uvedbo želijo priti naproti članicam in jim omogočiti več prilagodljivosti pri uvajanju. Nemčija je medtem pozvala k vzpostavitvi pravičnega mehanizma za razporejanje ukrajinskih beguncev v primeru morebitnega novega vala migracij zaradi ruskega napredovanja na fronti.

BRUSELJ - Evropska komisija bo revizijo uredbe, ki z letom 2035 v EU prepoveduje prodajo novih vozil z motorjem z notranjim zgorevanjem, opravila že letos, je ob predstavitvi akcijskega načrta za avtomobilsko industrijo napovedal pristojni evropski komisar Apostolos Cicikostas. Pri izpolnitvi cilja za 2025 nameravajo proizvajalcem dati več časa. Preučili bodo, kakšna bo vloga e-goriv pri doseganju ciljev in kakšno vlogo bi lahko pri tem imele druge tehnologije.

TEL AVIV - Poveljevanje izraelski vojski je prevzel dosedanji visok uradnik na obrambnem ministrstvu Ejal Zamir. Ob prevzemu poveljevanja mu je premier Benjamin Netanjahu povedal, da je Izrael odločen doseči zmago v dolgi vojni, ki se je začela z napadom palestinskih borcev na Izrael 7. oktobra 2023. Novi poveljnik je ob prevzemu položaja dejal, da misija - poraziti gibanje Hamas - še ni bila izpolnjena.

BEJRUT - Organizacija Amnesty International (AI) je sporočila, da je treba izraelske napade na reševalna vozila, reševalce in zdravstvene ustanove med lanskimi spopadi z libanonsko šiitsko milico Hezbolah v Libanonu preiskati kot vojne zločine. Libanonski mediji so medtem poročali o novem izraelskem napadu na jugu države, v katerem sta bili ranjeni dve osebi.

WASHINGTON - Ameriško vrhovno sodišče je s tesno večino s petimi glasovi proti štirim zavrnilo zahtevo predsednika Donalda Trumpa po zamrznitvi približno dveh milijard dolarjev plačil na področju mednarodne pomoči. Sodniki so s tem podprli odločitev zveznega sodnika, ki je Trumpovi vladi pred tem naložil nadaljevanje plačil pogodbenikom v mednarodnih programih za pomoč tujini.

MIAMI - Floridski tožilec James Uthmeier je v torek sporočil, da je sprožil kazensko preiskavo zoper brata Andrewa in Tristana Tata. Brata sta tako v Romuniji, ki sta jo prejšnji teden zapustila, kot v Veliki Britaniji obtožena več kaznivih dejanj, vključno s spolnimi zlorabami in trgovino z ljudmi. Odvetnik bratov Tate Joseph McBride pa je tožilca obtožil, da je "zakon o etiki vrgel skozi okno", ko se je javno postavil na eno od strani v tekočem sodnem postopku.

DÜSSELDORF - Sodišče v Düsseldorfu je presodilo, da sta ameriški farmacevtski velikan Pfizer in nemška biotehnološka družba Biontech pri razvoju cepiv proti covidu-19 kršila patentne pravice ameriške biotehnološke družbe Moderna. Pfizer in Biontech bosta morala zdaj oceniti finančne koristi od kršitve patenta ter zagotoviti ustrezno odškodnino Moderni, ki je leta 2022 vložila tožbo zoper ameriško in nemško podjetje.

LONDON/FRANKFURT/PARIZ - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se večinoma zvišali. Vlagatelji so pozdravili predlog najverjetnejšega prihodnjega nemškega kanclerja Friedricha Merza za krepitev nemškega gospodarstva. Nafta brent je dosegla najnižjo vrednost po letu 2021. Tečaj evra se je okrepil.