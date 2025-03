Krajani izvedeli podrobnosti načrtovane nadgradnje železniške postaje v Lescah

Lesce, 5. marca - Predstavniki Direkcije RS za infrastrukturo in projektanti so danes v Lescah predstavili projekt nadgradnje železniške postaje Lesce Bled. Krajani so z načrtovano rešitvijo večinoma zadovoljni, predlagali pa so nekaj manjših popravkov. Več pomislekov imajo podjetniki, predvsem glede oteženega dostopa do poslovne cone.