Leški in Urankar športnika leta 2024 v Ljubljani

Ljubljana, 5. marca - Judoistka Andreja Leški in kajakaš Anže Urankar sta najboljša športnica in športnik Ljubljane leta 2024. Na prireditvi Športne zveze Ljubljana in Mestne občine Ljubljana na Ljubljanskem gradu je nagrado za najboljšo moško ekipo prejel odbojkarski klub ACH Volley, za najboljšo žensko ekipo pa rokometašice Krima Mercatorja.