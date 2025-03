Slovencem srebro na tekmi mešanih ekip v Trondheimu

Trondheim, 5. marca - Smučarski skakalci Ema Klinec, Domen Prevc, Nika Prevc in Anže Lanišek so na svetovnem prvenstvu v Trondheimu na tekmi mešanih ekip osvojili srebrno odličje. Slovenija, pri kateri sta blestela zlasti Nika Prevc in Lanišek, v finalu tudi Domen Prevc, je za 20. kolajno na nordijskih SP za zmagovito Norveško zaostala za 61,1 točke.