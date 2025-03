Pogačnik zavrača kritike o neprimernosti lokacije sojenj na Gospodarskem razstavišču

Ljubljana, 5. marca - Predsednik ljubljanskega okrožnega sodišča Marjan Pogačnik se je odzval na kritike o neprimernosti lokacije sojenj na Gospodarskem razstavišču. Poudarja, da so prostori na razstavišču dovolj veliki tudi za obravnave z večjim številom udeležencev. Pravice obrambe niso okrnjene, odveč so tudi bojazni obrambe in medijev glede varnostnih tveganj.