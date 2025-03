Dars išče gradbince za naslednjo fazo tretje razvojne osi proti Beli krajini

Ljubljana, 5. marca - Dars je objavil prvo fazo razpisa za hitro cesto tretje razvojne osi na odseku med priključkoma Osredek v Novem mestu in Maline na belokranjski strani Gorjancev. Gre za 12,8 kilometra štiripasovne hitre ceste, med drugim z 2,3-kilometrskim predorom pod Gorjanci in tremi viadukti. Interes gradbincev za sodelovanje Dars zbira do 10. aprila.