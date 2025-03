Otroški dodatki in državna štipendija od 1. marca usklajeni za 1,9 odstotka

Ljubljana, 8. marca - Zneski otroškega dodatka, državne štipendije in dodatkov k državni štipendiji so od 1. marca višji za 1,9 odstotka. Uskladili so se namreč na podlagi indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju od januarja do decembra lani. Uskladili pa so se tudi drugi prejemki posameznikom in gospodinjstvom, so pred dnevi navedli na ministrstvu za delo.