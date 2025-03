Nemčija, Francija in Velika Britanija pozivajo k neoviranemu dostopu pomoči v Gazo

Berlin/Pariz/London, 5. marca - Nemčija, Francija in Velika Britanija so danes pozvale Izrael, naj zagotovi neoviran dostop humanitarne pomoči v Gazo in razmere v enklavi opisale kot katastrofalne. Prav tako so posvarile pred uporabo humanitarne pomoči kot politično orodje, češ da se pomoči ne bi smelo povezovati z dogovorom o prekinitvi ognja.