Slovenske kolajne na SP v nordijskem smučanju

Trondheim, 5. marca - Slovenski športniki so v zgodovini svetovnih prvenstev v nordijskem smučanju zbrali 20 kolajn. Na domačem SP v Planici 2023 so skakalci osvojili dve zlati in eno bronasto kolajno. Na SP v Trondheimu pa je Nika Prevc zbirki dodala šesto zlato (na srednji skakalnici), po današnjem uspehu mešane ekipe pa ima Slovenija zdaj pet srebrnih odličij.