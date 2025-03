Golob v okviru priprav na izredni vrh EU govoril z Zelenskim

Ljubljana, 5. marca - Premier Robert Golob je danes v okviru priprav na četrtkov izredni vrh EU govoril z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ki mu je poročal o srečanju v Londonu in napovedal pripravo načrta korakov do miru v Ukrajini. Premier ima danes tudi ločen pripravljalni sestanek, na katerem bodo govorili o Ukrajini in obrambnih izdatkih.