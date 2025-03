Slovenija na krilih Nike Prevc po polovici ekipne tekme druga

Trondheim, 5. marca - Slovenski skakalci v postavi Ema Klinec, Domen Prevc, Nika Prevc in Anže Lanišek (465,2 točke) so po prvi seriji tekme mešanih ekip na svetovnem prvenstvu v Trondheimu na drugem mestu. Slovenci, pri katerih sta blestela Nika Prevc in Lanišek, za vodilno Norveško zaostaja za 32,5 točke.