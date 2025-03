Bravo in Nafta kot zadnja prvoligaša v četrtfinale pokala

Ljubljana, 5. marca - Nogometaši ljubljanskega Brava Big Banga so se po zanesljivi zmagi s 7:0 proti Račam uvrstili v četrtfinale pokala Pivovarne Union. Lendavska Nafta je pri Čardi Martjancih slavila z 2:1. Že pred tem so si od prvoligašev vstopnico za najboljših osem priigrali Maribor, Olimpija, Celje in Koper.