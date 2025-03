ACH Volley prvi finalist srednjeevropske lige

Zagreb, 5. marca - Odbojkarji ACH Volleyja so prvi finalisti srednjeevropske lige. V polfinalu zaključnega turnirja v Zagrebu so v slovenskem obračunu premagali i-Vent Maribor s 3:0 (22, 23, 25). V finalu se bodo pomerili z zmagovalcem dvoboja med domačo Mladostjo in avstrijsko Zadrugo Dob.