Protestniki od Jankovića zahtevajo umik podpore Vučiću

Ljubljana, 5. marca - Protestniki so se danes ponovno zbrali pred srbskim veleposlaništvom v Ljubljani, nato pa pot nadaljevali do ljubljanske mestne hiše in ob tem blokirali več cest in križišč. Zaradi neizpolnjenih zahtev napovedujejo stopnjevanje pritiska, od ljubljanskega župana Zorana Jankovića pa zahtevajo tudi umik podpore predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.