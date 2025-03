Ministrstvo za kulturo in RTV Slovenija podpisala pogodbo o samodejnem podnaslavljanju TV oddaj

Ljubljana, 5. marca - Ministrica za kulturo Asta Vrečko je s predsednico uprave RTV Slovenija Natalijo Gorščak in tremi člani uprave danes podpisala pogodbo o izvedbi projekta samodejnega podnaslavljanja televizijskih oddaj v višini 1,2 milijona evrov. Projekt bo prispeval k večji dostopnosti medijskih vsebin za gluhe, naglušne in starejše, so sporočili z ministrstva.