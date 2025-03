Vlada izdala uredbo za podelitev zdravstvenih koncesij

Ljubljana, 5. marca - Vlada je na današnji seji izdala uredbo o podelitvi koncesij za opravljanje javne zdravstvene službe na področjih specializirane zdravstvene dejavnosti na sekundarni ravni, in sicer oftalmologije, psihiatrije, interne medicine s pnevmologijo, pediatrične alergologije, klinične psihologije, in zobozdravstvene dejavnosti, so sporočili po seji.