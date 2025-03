Nemška gradbena industrija pozdravila predlog za krepitev infrastrukture

Ljubljana, 5. marca - Predstavniki nemške gradbene industrije so pozdravili okvirni politični dogovor o ustanovitvi posebnega sklada v višini 500 milijard evrov za krepitev gospodarstva in infrastrukture, ki ga je v torek predstavil vodja krščanskih demokratov (CDU) in kanclerski kandidat Friedrich Merz. Dogovor vidijo kot zgodovinsko priložnost za gradbeni sektor.