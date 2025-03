Inšpektorji odkrili manjša odstopanja pri vzpostavitvi začasne signalizacije v času del

Ljubljana, 5. marca - Inšpektorji za infrastrukturo so v lanski večmesečni akciji nadzora preverjali zakonitost postavitve začasne prometne signalizacije in opreme v času gradbenih oziroma drugih del. Odkrili so manjša odstopanja od predpisov, so sporočili iz inšpektorata. Poostren nadzor bodo izvajali tudi letos.