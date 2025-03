Od začetka izvajanja načrta za okrevanje in odpornost za projekte izplačanih 762 milijonov evrov

Ljubljana, 5. marca - Slovenija je iz mehanizma za okrevanje in odpornost po koronski krizi doslej prejela 1,1 milijarde evrov. Končnim prejemnikom je od začetka izvajanja načrta leta 2021 do 14. februarja letos za že izvedene projektne aktivnost izplačala 762 milijonov evrov, so po seji sporočili z vlade.