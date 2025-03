V galeriji Fotografija španski fotograf Alberto Garcia-Alix

Ljubljana, 6. marca - V galeriji Fotografija bodo drevi odprli razstavo španskega fotografa Alberta Garcie-Alixa. Do 22. marca se bo v galeriji predstavljal s serijo portretov, ki so jih naslovili Neuklonljivi. Njegovi portreti pričajo o življenju na ulici in v globinah mesta. Fotograf živi v Madridu.