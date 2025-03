Na konferenci Za človeka gre pobuda za proaktivno vlogo akademske skupnosti pri izgradnji miru

Maribor, 14. marca - Univerza Alma Mater Europaea gosti mednarodno znanstveno konferenco Za človeka gre 2025 na temo družbene in tehnološke vzdržljivosti za zdravstveni in trajnostni razvoj. Letos se konferenci pridružuje tudi Svetovna akademija umetnosti in znanosti, katere predstavnik bo predstavil pobudo za proaktivno vlogo akademske skupnosti pri izgradnji miru.