V Novem mestu bo od sobote do ponedeljka zaprta Seidlova cesta

Novo mesto, 5. marca - Zaradi zaključnega asfaltiranja bo od sobote do ponedeljka v Novem mestu zaprta Seidlova cesta, na odseku med Plavo laguno in križiščem s Koštialovo ulico. Obvoz za vozila bo skozi Ločno in Bršljin na relaciji Seidlova cesta-Andrijaničeva cesta-Ljubljanska cesta-Seidlova cesta in obratno, so sporočili iz Mestne občine Novo mesto.