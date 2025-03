DZ brez glasu proti sprejel zakon o potnih listinah

Ljubljana, 6. marca - Državni zbor je danes s 54 glasovi za in nobenim proti sprejel zakon o potnih listinah. Zakon so podprli v koalicijskih Svobodi, SD in Levici in tudi v poslanski skupini nepovezanih poslancev. V opozicijskih SDS in NSi pa so pred glasovanjem napovedali, da mu ne bodo nasprotovali.