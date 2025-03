Ob svetem letu razstava del 33 umetnikov na temo upanja

Maribor, 6. marca - V frančiškanskem samostanu v Mariboru danes odpirajo skupinsko razstavo Odsevi upanja, ki združuje slikarska in kiparska dela 33 slovenskih akademskih umetnikov in umetnic na temo upanja. Razstava je nastala ob letošnjem svetem letu v katoliški Cerkvi in bo v prihodnjih mesecih potovala po Sloveniji in zamejstvu.