Iz krožkov Beremo z Manco Košir želja po praznovanju 5. marca kot dneva branja

Ljubljana, 5. marca - Današnji rojstni dan Mance Košir, ki je delovala na več področjih, so v krogu njene družine in prijateljev posvetili branju in literaturi, ki se jima je zapisala v največji meri. Po Sloveniji danes poteka več literarnih dogodkov po vzoru njenih krožkov Beremo z Manco Košir, a želja je, da bi 5. marec postal vseslovenski dan branja.