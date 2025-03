V jubilejni akciji 40 dni brez alkohola poudarek na medsebojnih odnosih

Ljubljana, 5. marca - Začenja se jubilejna 20. preventivna akcija 40 dni brez alkohola. Letošnje geslo Ti in jaz - 40 dni brez alkohola poudarja moč medčloveških vezi in sodelovanja. Akcija vabi k odgovornemu odnosu do alkohola doma, na cesti, pri delu in v družbi in je opozorilo, da prekomerno uživanje alkohola povzroča veliko stisk, tudi zaradi skrhanih odnosov.