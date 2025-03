Predlog SDS glede prodaje alkohola v šolah izven pouka končal zakonodajno pot

Ljubljana, 5. marca - Predlog sprememb zakona o omejevanju porabe alkohola, s katerim so v SDS želeli omogočiti prodajo alkohola na prireditvah in dogodkih v šolskih prostorih v času, ko tam ni pouka in obšolskih dejavnosti, je končal zakonodajno pot. Sredi februarja ga je že zavrnil pristojni odbor DZ. V koaliciji so predlogu znova očitali normalizacijo alkohola.