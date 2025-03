Tehnološki velikani obsojajo avstralski izvzem YouTuba iz prepovedi uporabe družbenih omrežij mladoletnikom

Canberra, 5. marca - Odločitev avstralskih oblasti, da platformo Youtube izvzame iz strogih omejitev glede prepovedi uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let, je nelogična in vredna posmeha, sta danes poudarila konkurenčna tehnološka velikana Meta in TikTok. Vlado ob tem pozivata k ponovnemu razmisleku o uvedbi strogih pravil, poročajo tuje tiskovne agencije.