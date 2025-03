Na mednarodni umetniški likovni koloniji v Novem mestu letos prvič ustvarjajo iz stekla

Novo mesto, 5. marca - V Jakčevem domu Dolenjskega muzeja Novo mesto se je v ponedeljek začela likovna kolonija, na kateri šest domačih in tujih umetnikov ustvarja iz stekla. V ta namen so razstaviščne prostore doma do petka spremenili v skupinski atelje. Dela, ki nastajajo, bodo na ogled od 10. aprila do 8. junija, so povedali na novinarski konferenci.