V Novi Gorici o političnih okoliščinah kulturnih prostorov v 20. stoletju

Nova Gorica, 5. marca - V okviru EPK so danes v Novi Gorici pripravili simpozij Odmaknjeni pogled, na katerem so se posvetili umetnosti, kulturi in družbi v začetku 20. stoletja na območju Srednje Evrope in širše. V središču je bil pogled na zgodovinske in družbene okoliščine politično razdruženih, a kljub temu tesno povezanih kulturnih prostorov.