Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne v zelenem

Ljubljana, 5. marca - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi pridobil 1,25 odstotka. V prvi kotaciji se najbolj dražijo delnice Telekoma Slovenije, Cinkarne Celje in Zavarovalnice Triglav, vlagateljem pa so daleč najbolj zanimive delnice NLB, ki so do 11.30 pridobile 0,74 odstotka.