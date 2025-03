Za gradbeno dovoljenje za stanovanjsko stavbo od štiri do pet mesecev

Ljubljana, 8. marca - V obdobju od januarja 2023 do sredine julija 2024 je bilo za izdajo gradbenega dovoljenja za stanovanjsko stavbo - od podane vloge do pravnomočne odločbe - v povprečju potrebnih 130 dni, je sporočilo ministrstvo za naravne vire in prostor. Poudarilo je, da čas izdaje teh dovoljenj v Sloveniji ne odstopa od časa, potrebnega za to drugje v EU.