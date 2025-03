Tajda Klobučar, Sara Orehek in Manca Peskar dobitnice nacionalnega priznanja L'Oreal-Unesco za ženske v znanosti

Ljubljana, 6. marca - Družba L'Oreal Adria in Slovenska nacionalna komisija za Unesco sta v Atriju ZRC SAZU že 19. podelili priznanja nacionalnega programa L'Oreal-Unesco za ženske v znanosti. Prejeli so jih raziskovalka na področju molekularne biologije Tajda Klobučar, raziskovalka na področju biomedicine Sara Orehek in kognitivna nevroznanstvenica Manca Peskar.