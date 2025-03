Pritzkerjeva nagrada letos kitajskemu arhitektu Liu Jiakunu

New York, 5. marca - Kitajski arhitekt Liu Jiakun je letošnji dobitnik Pritzkerjeve nagrade, ki jo označujejo za Nobelovo nagrado za arhitekturo. Dobitnika so razglasili v torek, nagrado pa mu bodo podelili spomladi na slovesnosti v Abu Dabiju, so napovedali organizatorji. Liu je 54. prejemnik te nagrade, poročajo tuje tiskovne agencije.