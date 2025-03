V Metliki bodo obeležili 200. obletnico rojstva jezikoslovca Ivana Navratila

Metlika, 5. marca - Občina Metlika in Belokranjski muzej Metlika popoldne v Metliki pripravljata slovesnost, s katero bodo obeležili 200. obletnico rojstva jezikoslovca in rodoljuba Ivana Navratila, rojenega na današnji dan pred 200 leti. Gre za enega najzaslužnejših Slovencev, katerega ime je bilo v slovenskem prostoru predolgo prezrto, so zapisali v vabilu.