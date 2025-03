Občine Laško, Zreče in Gorenja vas-Poljane v zmanjšanje količine odpadkov

Ljubljana, 5. marca - Občine Laško, Zreče in Gorenja vas-Poljane so sprejele zero waste strategijo, katere glavni cilj je zmanjšanje količine odpadkov ter spodbujanje krožnega gospodarstva. Po pojasnilih Društva Ekologi brez meja, ki koordinira slovensko mrežo zero waste občin, strategije zajemajo pet prioritetnih področij za preprečevanje in boljše ravnanje z odpadki.