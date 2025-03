Višje sodišče Kadivcu in Stanojeviću za protipraven odvzem prostosti Božiću dosodilo leto in pol zapora

Koper, 5. marca - Višje sodišče v Kopru je razsodilo o pritožbah na sodbo zaradi protipravnega odvzema prostosti Danijelu Božiću in poskusa protipravnega odvzema prostosti Žarku Tešanoviću. Klemna Kadivca in Bojana Stanojevića je pravnomočno obsodilo na leto in pol zapora, Dragana Čikojevića pa je pravnomočno oprostilo, poročata Dnevnik in Slovenske novice.