Cene nafte v pričakovanju povečanja proizvodnje navzdol

Singapur, 5. marca - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znižale tretji dan zapored. Na razpoloženje vlagateljev so vplivali načrti velikih proizvajalk nafte, da bodo aprila povečale proizvodnjo, in pa zaskrbljenost, da bodo ameriške carine za blago iz Kanade, Mehike in Kitajske upočasnile gospodarsko rast in povpraševanje.