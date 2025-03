Odpoklic nekaterih zunanjih svetlobnih verig in LED svetilk z neskladnim vtičem podjetja Ikea

Ljubljana, 5. marca - Podjetje Ikea je iz prodaje odpoklicalo nekatere zunanje svetlobne verige in LED svetilke z neskladnim vtičem iz družin izdelkov Ledljus, Sommarlanke, Strala, Svartra in Utsund. Izdelke umikajo iz prodaje zaradi napake pri izdelavi in zato ne izpolnjujejo ustreznega varnostnega standarda, zaradi česar obstaja nevarnost električnega udara.