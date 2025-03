James presegel mejo 50.000 točk v ligi, dvojni dvojček Dončića

Los Angeles, 5. marca - Košarkarji moštva Los Angeles Lakers so davi gladko ugnali New Orleans Pelicans s 136:115. Eden od junakov tekme je bil s 30 točkami, 15 skoki in osmimi podajami Slovenec Luka Dončić. Osrednjo pozornost pa je požel LeBron James, ki je postal prvi košarkar, ki je v ligi NBA presegel mejo 50.000 točk, tekmo pa končal s 34 točkami.