Na borzah v Aziji sredi tedna prevladovala rast

New York/Tokio, 5. marca - Tečaji delnic na borzah v Aziji so se danes večinoma zvišali in tako niso sledili pesimističnemu vzdušju na borzah v ZDA. Nekaj optimizma so vlagateljem vlile izjave ameriškega ministra za trgovino Howarda Lutnicka, da bi lahko Američani ukinili nekatere pred kratkim uvedene uvozne carine.