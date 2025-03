Newyorške borze končale v rdečem

New York, 4. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečih številkah. Delnice na Wall Streetu so padle, potem ko so ZDA uvedle nove carine za Kanado, Mehiko in Kitajsko, kar je povečalo skrbi, da bo višja inflacija povzročila recesijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.