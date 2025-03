Jesenice, 4. marca - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v zadnji tekmi skupine master v drugem delu alpske lige na domačem ledu izgubili s Kitzbühlom z 0:3 (0:1, 0:0, 0:2). Jeseničani so tako ostali na četrtem mestu in ne bodo imeli možnosti izbire tekmeca v končnici.