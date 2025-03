V Nemčiji odredili pripor za moškega, ki je v Mannheimu zapeljal v množico

Mannheim, 4. marca - Sodnik je danes odredil pripor za moškega, ki je v ponedeljek z avtom zapeljal v množico v nemškem mestu Mannheim in ubil dva človeka. Na zaslišanju 40-letnik ni podal izjav, tako da motiv še naprej ostaja neznan, so sporočili iz tožilstva v Mannheimu in deželnega kriminalnega urada.