Pogrešajo mladoletnico iz okolice Črnomlja

Črnomelj, 4. marca - Svojci od nedelje pogrešajo 13-letno Veneso Kovačič iz Lokev na območju Črnomlja. Pogrešana je okoli 22. ure iz Lokev odšla neznano kam. Visoka je okoli 160 centimetrov in ima daljše svetle lase. Ob odhodu je bila oblečena v rjavo bundo z belimi črtami in obuta v bele športne copate, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.