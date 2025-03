Tožilstvo zahtevalo pogojno kazen za Platinija in Blatterja

Ženeva, 4. marca - Švicarsko tožilstvo je v torek zahtevalo eno leto in osem mesecev pogojne zaporne kazni za nekdanja predsednika Uefe in Fife Michela Platinija in Seppa Blatterja, oproščena na prvi stopnji, in ju v Muttenzu na začetku pritožbene obravnave glede obtožb goljufije spet obtožilo, da sta goljufala Mednarodno nogometno zvezo Fifo, je poročala AFP.