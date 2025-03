Arabske države zavračajo izseljevanje Palestincev iz Gaze

Kairo, 4. marca - Palestinci morajo ostati na svoji zemlji, edina pot do miru na Bližnjem vzhodu pa je vzpostavitev palestinske države, je bilo slišati na današnjem vrhu članic Arabske lige v Egiptu. Prizadevanja arabskih držav za mir in povojno obnovo Gaze sta v Kairu podprla tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa.