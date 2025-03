SDS: Moč koalicijskega glasovalnega stroja povozila moč argumenta in resnice

Ljubljana, 4. marca - V SDS po neuspelem predlogu za razrešitev Nataše Sukič z mesta podpredsednice DZ menijo, da je moč koalicijskega glasovalnega stroja povozila moč argumenta, resnice in tistih poslanskih glasov, ki so leta 2012 potrdili zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Še naprej bodo opozarjali na laži in manipulacije vladne koalicije, napovedujejo.