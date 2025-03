Revizorji EU: Onesnažujoče ladje se lahko še vedno izmuznejo nadzoru

Luxembourg, 4. marca - Ladje in druga plovila še vedno onesnažujejo morske vode EU, v danes objavljenem poročilu opozarja Evropsko računsko sodišče. Zakonodaja EU se sicer izboljšuje, a je od 22 obalnih držav članic EU nobena ne izvaja zadovoljivo. Revizorji opozarjajo, da preverjanje ni zadostno, kazni pa so redke in premile.